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"Животное!" Буффон втоптал в грязь арбитра матча с "Реалом"

1.3тЧитать новость на украинском

Легендарный вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, заработавший удаление на последних минутах ответного четвертьфинала Лиги чемпионов с "Реалом", жестко раскритиковал арбитра встречи.

Комментируя свою красную карточку и спорный пенальти в ворота "старой сеньоры", великий голкипер назвал решения судьи сомнительными.

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"Я не собираюсь разбираться в том, что увидел рефери. Это было очень сомнительное решение. Если ты назначаешь такой пенальти на 93-й минуте, ты не мужчина, а животное. Он просто уничтожил команду, которая отдала всю себя на поле. Проблема в том, что судья сделал свое дело, сделал то, к чему все шло. Мы сделали реальностью то, что казалось невозможным", – цитирует Буффона La Repubblika.

Как сообщал "Обозреватель", туринский "Ювентус" с громким скандалом вылетел от мадридского "Реала" из Лиги чемпионов.

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Тема
Лига чемпионов
Персона
Джанлуиджи Буффон
Место
ИспанияМадрид
Объекты
ФК ЮвентусРеал Мадрид
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