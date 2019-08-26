Жесткий разговор: фаны "Динамо" устроили разборки с футболистами

Фанаты киевского "Динамо" эмоционально отреагировали на неудачу команды в первом матче под руководством Алексея Михайличенко.

Сыграв вничью с донецким "Олимпиком", "бело-синие" откатились на пятое место в чемпионате, чем вызвали гнев со стороны ультрас. Сразу после финального свистка футболисты киевлян подошли к фан-сектору команды, где болельщики не стеснялись в выражениях, требуя от команды результата.

При этом после резкой критики фанаты все же решили поддержать игроков, а один из ультрас даже обратился к легионерам на английском языке. Соответствующее видео было опубликовано проектом FootballHub.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" сыграло вничью с донецким "Олимпиком" в первом матче под руководством Алексея Михайличенко, завершая игру в меньшинстве.

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