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18 декабря • обновлено в 14:40
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Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины: стал известен соперник "Динамо"

1.4т
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В Киеве состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу. Своего соперника узнало и киевское "Динамо", которого считают главным фаворитом турнира после вылета донецкого "Шахтера".

Матчи 1/4 финала Кубка Украины состоятся весной

Матчи 1/4 финала Кубка Украины состоятся весной

ФФУ

Киевляне сыграют на четвертьфинальной стадии против "Александрии".

Кубок Украины. Пары 1/4 финала:

"Динамо" – "Александрия"

"Десна" – "Ворскла"

"Минай" – "Ингулец"

"Альянс" – "Мариуполь"

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Добавим, что из восьми оставшихся участников только пять представляют УПЛ. Две команды вышли в 1/4-ю из первой лиги – "Минай" и "Ингулец". Также есть одна команда из второй лиги – "Альянс".

Матчи 1/4 финала пройдут весной 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, финальный поединок впервые в истории пройдет в Тернополе 13 мая.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Кубок Украины по футболу
Место
Украина
Тег
ФК Динамо Киев
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