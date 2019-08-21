"Зенит" Ракицкого наказали за драку с ОМОНом

Питерский "Зенит", за который выступает украинский футболист Ярослав Ракицкий, наказан проведением одного домашнего матча чемпионата России без зрителей условно.

Причина: необеспечение безопасности, приведшее к драке болельщиков с ОМОНом.

В перерыве матча 4-го тура РПЛ "Зенит" – "Краснодар" произошло столкновение между болельщиками и сотрудниками ОМОНа. В результате были задержаны четверо участников конфликта.

"Мы установили, что конфликт с ОМОНом произошел из-за неправомерных действий болельщиков "Зенита". Они причинили вред имуществу стадиона, сломали ограждения. Эти металлические конструкции могли быть сломаны и для оказания физического воздействия как на стадионе, так и в адрес ОМОНа. Кроме того, мы установили, что с точки зрения обеспечения безопасности не все меры были приняты", - цитируют РИА Новости главу Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорьянца.

Клуб подвергся финансовым взысканием.

"За необеспечение безопасности оштрафовать "Зенит" на 100 тысяч рублей. За неправомерные действия зрителей оштрафовать "Зенит" на 300 тысяч рублей и обязать провести один домашний матч без зрителей условно. Установить для "Зенита" испытательный срок до конца сезона. В случае подобных нарушений к клубу будут более жесткие санкции", – подытожил Григорьянц.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ракицкий стал участником массовой потасовки в матче 6-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге против чеченского "Ахмата" (0:0).

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