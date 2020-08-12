Зеленскому тяжело. Людям нужно потерпеть, – Федецкий

Бывший украинский футболист Артем Федецкий заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не хватает кадров, для изменений в стране.

Знаменитый экс-игрок "сине-желтой" сборной посоветовал нашим гражданам немного потерпеть.

"Тяжело ему сейчас. Я знаю, что лично он реально хочет сделать что-то для страны. Но ему не хватает профессиональных кадров, чтобы они ему помогли в этом направлении. Думаю, нашим людям нужно потерпеть. Я верю, что в Украине рано или поздно все будет хорошо. Хочется, чтобы это "хорошо" наступило быстрее", – цитирует Федецкого sport.ua.

Напомним, Федецкий был кандидатом-мажоритарщиком от партии "Слуга народа" в Верховную Раду по 118-му округу Львовской области, но набрал 12,66% голосов и проиграл на выборах Галине Васильченко. Представительница "Голоса" получила 31,61%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Федецкий рассказал, как относились в сборной к Ракицкому из-за гимна Украины