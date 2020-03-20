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20 марта • обновлено в 22:57
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Затянуть до осени: УЕФА предложил три варианта завершения сезона

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Рабочая группа УЕФА предложила всем федерациям, лигам и клубам Европы сразу три варианта календаря нынешнего сезона, который был приостановлен из-за вспышки коронавируса COVID-19.

По информации "Спорт-Экспресс", изначально обсуждался вариант с завершением всех национальных турниров, а также еврокубков до 30 июня. Однако затем возникли сомнения в том, что такой график можно будет соблюсти. Теперь для обсуждения предложили еще два варианта – завершить сезон до 31 июля или до 31 августа. Очевидно, что в такой ситуации новый сезон начнется гораздо позже обычного.

Затянуть до осени: УЕФА предложил три варианта завершения сезона

UEFA.com

Кроме того, в ближайшее время необходимо разработать решение проблемы по контрактам, сроки которых истекают в начале лета, а также договориться с телекомпаниями.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 17 марта УЕФА принял официальное решение о переносе Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.

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Автор
Денис Карпов
Тег
УЕФА
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