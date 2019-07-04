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В Бельгии сообщили о трансфере футболиста сборной Украины

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Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Эдуард Соболь продолжит карьеру в Бельгии. Украинский футболист на правах аренды перешел в "Брюгге".

Как сообщает официальный сайт бельгийского клуба, соглашение подписано на один год. Стоит отметить, что в прошлом сезоне "Брюгге" занял 2-е место в чемпионате Бельгии и в предстоящем сезоне надеется побороться за чемпионство.

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Отметим, что приход Соболя бельгийский клуб отметил специальным баннером и хэштегом в Twitter с украинским приветствием: "Вітаємо, Едуард".

В сезоне-2018/2019 Соболь играл в аренде в составе чешского "Яблонца", до этого играл также за чешскую "Славию" и за украинские "Металлист", "Зарю", донецкий "Металлург".

Как сообщал OBOZREVATEL, клуб Лиги чемпионов отказался от звезды сборной Украины.

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Тема
Трансферы
Персона
Эдуард Соболь
Место
БельгияБрюгге
Тег
ФК Брюгге
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