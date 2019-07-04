В Бельгии сообщили о трансфере футболиста сборной Украины

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Эдуард Соболь продолжит карьеру в Бельгии. Украинский футболист на правах аренды перешел в "Брюгге".

Как сообщает официальный сайт бельгийского клуба, соглашение подписано на один год. Стоит отметить, что в прошлом сезоне "Брюгге" занял 2-е место в чемпионате Бельгии и в предстоящем сезоне надеется побороться за чемпионство.

Отметим, что приход Соболя бельгийский клуб отметил специальным баннером и хэштегом в Twitter с украинским приветствием: "Вітаємо, Едуард".

#VitajemoEduard! Club bereikte een akkoord met Shakhtar Donetsk over de uitleenbeurt met aankoopoptie van linksachter Eduard Sobol 🇺🇦 pic.twitter.com/ou5DBBteVl — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 4, 2019

В сезоне-2018/2019 Соболь играл в аренде в составе чешского "Яблонца", до этого играл также за чешскую "Славию" и за украинские "Металлист", "Зарю", донецкий "Металлург".

Как сообщал OBOZREVATEL, клуб Лиги чемпионов отказался от звезды сборной Украины.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!