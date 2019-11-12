Защитник сборной Украины отказался играть в России

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь рассказал о своих дальнейших планах в карьере.

Футболист "Брюгге" в интервью российскому изданию "Советский спорт" признался, что не видит себя в чемпионате РФ.

"Не хочу сказать ничего плохого про российский чемпионат, но свое будущее я связываю с Европой. Мечтаю попасть в большой клуб из пятерки топ-чемпионатов. Ну а сейчас делаю все, чтобы помочь добиться результатов "Брюгге". На данный момент – все мысли об этой команде", – высказался защитник сборной Украины.

Эдуард Соболь ФФУ

Напомним, что в понедельник, 11-го ноября, сборная Украины начала подготовку с товарищескому матчу с Эстонией, и матча-отбора на Евро-2020 с Сербией.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч чемпионата России по футболу между "Крыльями Советов" и "Рубином" завершился смертельной трагедией.

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