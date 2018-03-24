Защитник "Динамо" покидает сборную Украины

Защитник "Динамо" Никита Бурда в воскресенье, 25 марта, покинет расположение сборной Украины из-за повреждения.

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины (ФФУ) Бурда не успел бы восстановиться к матчу с Японией, который пройдет 27 марта.

Еще один динамовец Виктор Цыганков занимается индивидуально, у него ушиб мышцы бедра.

Напомним, что в пятницу, 23 марта, Украина сыграла вничью 1:1 с Саудовской Аравией.

Как сообщал накануне "Обозреватель" вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который дебютировал за сборную в товарищеском матче против Саудовской Аравии, установил рекорд сборной Украины

Ранее сообщалось, что сборная России установила позорный антирекорд.