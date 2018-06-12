Заменит ли легендарный ФК "Днепр" СК "Днепр-1"

Ну, вот и все. То, о чем столько времени твердили просто таки все хоть как-то интересующиеся днепровским футболом, увы, свершилось… В год своего векового юбилея футбольный клуб "Днепр" официально решением ФИФА лишен профессиональной лицензии, и, таким образом, не сумеет в следующем сезоне выступить даже во Второй лиге чемпионата Украины.

История известная, не нова, а если вспомнить в двух словах то, всего несколько лет назад "Днепр" шумно прокатился по континенту, поставив на колени пол Европы (Либерец, Эйндховен, Неаполь-дважды, Стокгольм, Таллинн, Клуж-Напока, Гимарайнш, Сплит, Баку, Сент-Этьен, Афины, Амстердам, Брюгге, Тронхейм), вершиной чего стал выход в финал второго по значимости турнира Старого Света, где сине-бело-голубые уступили "Севилье".

На тот момент у владельца клуба уже были долги по зарплате перед бывшими и действующими футболистами и тренерами, которые в итоге составили порядка 23 миллионов евро. Это не считая долгов по налогам государству, куда футбольные структуры не лезут. На следующий год, существенно ослабив состав, команда еще сумела зацепиться за бронзу чемпионата Украины, а начиная с сезона 2016\17 на нее обрушились санкции ФИФА.

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В итоге последовало лишение очков в чемпионате страны и понижение в классе, в результате чего клуб отправился через дивизион — из Премьер-лиги, минуя Первую, сразу во Вторую.

Однако эти действия не влияли на желание владельца выплачивать старые долги (это не касается тех, кто в команде остался – с ними рассчитались полностью), и уже в только что завершившимся сезоне с клуба были сняты 18 очков (ФК "Днепр" оказался в турнирной таблице восьмым, а не пятым), хотя никто иллюзий относительно дальнейшей судьбы клуба не питал – уже и главный тренер, и футболисты были готовы к тому, что летом "Днепра" в профессиональном футболе не будет.

Главный вопрос, что дальше? Понятно, что пока долги клуба выплачены не будут (а выплачивать их, раз уж дело дошло до такого положения вещей, как вы понимаете, не планируют), никто профессиональный статус ФК "Днепр" не вернет. Таким образом, футбольный клуб "Днепр" вполне может заявиться в аматорский чемпионат Украины, где крайний срок подачи заявки — 20 июня.

Только что я связался с вице-президентом Ассоциации Аматорского Футбола Украины Александром Каденко, который сказал следующее: "По состоянию на этот момент (полдень, 12 июня) мы не получали официальных писем из футбольного клуба "Днепр" по их заявке на чемпионат Украины среди аматоров. Но, разговоры об этом идут, так что у клуба в запасе пока еще есть время".

Итак, если в течение недели из клуба не поступит заявки на участие в аматорском первенстве Украины, то следующим этапом в футбольной иерархии является Суперлига чемпионата Днепропетровщины, турнир которой уже идет полным ходом, но история знает немало примеров, когда в этот чемпионат команды заявлялись со второго круга. То есть, если клуб таки продолжит свое существование, то мы увидим его в одном из этих двух турниров.

Кто будет играть за команду? Наверняка, и без того молодой состав ФК "Днепр" станет еще младше. Можете себе представить, если средний возраст игроков "Днепра" из заявки 2017\18 составил 17,5 лет, то, что будет в сезоне следующем? Тут уж точно будут играть настоящие школьники, продолжающие выступление за Академию Днепра в детско-юношеской футбольной лиге.

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Фактически можно сказать, что в своем привычном виде ФК "Днепр" мы уже не увидим. Да, возможно это будет какое-то перерождение, и возвращение наверх, по итальянскому примеру "Наполи", "Фиорентины" или "Пармы". Ну, а чтобы не быть голословным, приведу еще более близкий нам пример из соседней Румынии, где существовал весьма титулованный ФК "Рапид" из Бухареста (трехкратный чемпион и 13-кратный обладатель Кубка страны, немало поигравший в еврокубках, где, к слову, обыгрывал донецкий "Шахтер").

Так вот летом 2016 года ФК "Рапид" был объявлен банкротом и фактически прекратил существование, но в том же сезоне 2016\17 была создана команда Академия футбольного клуба (АФК) "Рапид", которая заявилась в третью лигу чемпионата Румынии и с успехом ее прошла.

А уже летом 2017 года АФК "Рапид" на аукционе ВЗЯЛ В АРЕНДУ (!) эмблему старого, или, если угодно, канонического "Рапида", под которой уже в сезоне 2017\18 завоевал путевку в Первую лигу, и до возвращение в элиту румынского футбола клубу остался всего один год…

В Днепре обеспокоились исчезновением команды еще год назад, создав Спортивный клуб "Днепр-1". Дабы вновь не повторяться, отсылаем вас к двум нашим материалам, где вы можете познакомиться со структурой нового клуба и почему к нему так плохо относятся ультрас ФК "Днепр".

Ничего, с тех пор не изменилось, разве что СК "Днепр-1" поменял свой статус, уверенно выиграв турнир в группе дивизиона, обеспечив себе путевку в Первую лигу еще за пять туров до конца чемпионата. Ну, а кроме того, уже на этой стадии СК "Днепр-1" заставил говорить о себе в полный голос по всей стране, выйдя в полуфинал Кубка Украины, где на "Днепр-Арене" уступил киевскому "Динамо".

К слову, самый современный стадион Днепра (когда в ФИФА стали описывать имущество ФК "Днепр", руководство клуба перевело активы с баланса футбольного клуба в свой ПриватБанк, в результате чего стадион в дальнейшем стал достоянием НБУ) с 31 декабря 2017 года теперь в единоличной аренде у СК "Днепр-1", а ФК "Днепр" уже приходилось брать "Днепр-Арену" в субаренду.

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Когда же командам выпало играть на стадионе одновременно, то ФК "Днепр" свою домашнюю игру провел в Новомосковске. Вероятнее всего именно там историческому "Днепру" и придется принимать соперников в аматорском чемпионат страны, опять же, если они решат в нем выступать.

Ну, а СК "Днепр-1" уже в середине июля стартует в первой лиге чемпионата Украины, и уже сейчас перед командой стоит задача за год подняться в элиту украинского футбола.