''Заказное убийство'': легенда сборной России набросился на жену

Легендарный нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кержаков обвинил свою супругу Милану Тюльпанову в покушении на его жизни.

Лучший бомбардир в истории российского футбола уверен, что девушка, с которой он находится в бракоразводном процессе, готовит заказное убийство спортсмена. Спортсмен уже обратился в правоохранительные органы. "Я подтверждаю, что написал заявление. У меня были объективные причины для обращения к правоохранителям, и есть основания опасаться за свои жизнь и здоровье", – сказал Кержаков "Фонтанке".

Новости Легенда сборной России пытался задушить жену и выкинуть ее из окна

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова life.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Кержаков обвинил Милану Тюльпанову в неадекватности и запретил ей видеться с ребенком. После этого суд обязал футболиста вернуть сына матери на время бракоразводного процесса.