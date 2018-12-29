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''Заказное убийство'': легенда сборной России набросился на жену

2.2тЧитать материал на украинском

Легендарный нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кержаков обвинил свою супругу Милану Тюльпанову в покушении на его жизни.

Лучший бомбардир в истории российского футбола уверен, что девушка, с которой он находится в бракоразводном процессе, готовит заказное убийство спортсмена. Спортсмен уже обратился в правоохранительные органы. "Я подтверждаю, что написал заявление. У меня были объективные причины для обращения к правоохранителям, и есть основания опасаться за свои жизнь и здоровье", – сказал Кержаков "Фонтанке".

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Александр Кержаков и Милана Тюльпанова

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова

life.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Кержаков обвинил Милану Тюльпанову в неадекватности и запретил ей видеться с ребенком. После этого суд обязал футболиста вернуть сына матери на время бракоразводного процесса.

Персона
Александр Кержаков
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