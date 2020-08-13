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Захожу в раздевалку, а он плачет, – экс-игрок "Динамо" о том, как Шовковский ударил Хачериди

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
1,3 т.
Евгений Хачериди против 'Фиорентины'

Горан Попов рассказал, как Шовковский ударил Хачериди.

Бывший защитник киевского "Динамо" Горан Попов вспомнил, как Александр Шовковский ударил Евгения Хачериди после матча Лиги Европы против "Маккаби" в 2011 году.

"Когда мы играли с "Шерифом" (на самом деле с "Маккаби" – Ред.), Хачериди получил смешную красную карточку. У меня была травма, поэтому я был на трибуне. Я захожу в раздевалку и вижу, что он сидит и плачет, но я не вижу, почему. А Шовковский на него до сих пор кричит. Но тут он поднимает голову, и оказывается, что у него на лбу огромная красная шишка. Я спросил у Вукоевича: "Что случилось?" А он ответил, что Шовковский ударил Хачериди, потому что это уже не в первый раз", – рассказал Попов в интервью SportArena TV.

Напомним, что "Динамо" нужна была победа в домашнем матче против "Маккаби", чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы. Киевляне выиграли первый тайм со счетом 2:0, однако в начале второй половины остались вдевятером после удалений Леандро Алмейды и Хачериди и упустили победу, закончив поединок вничью – 3:3.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о драке с украинским защитником рассказал сам Александр Шовковский.

ФК Динамо КиевАлександр ШовковскийЕвгений Хачериди
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