За шиворот: колумбийский футболист сотворил шедевр в чемпионате Турции

Нападающий турецкого "Денизлиспора" Уго Родальега забил невероятный по красоте гол в поединке местной Суперлиги в ворота "Генчлербирлиги”, который стал единственным в матче.

На 54-й минуте встречи колумбиец получил верховую передачу на правом фланге атаки и, не дав мячу опуститься на газон, в одно касание послал его за шиворот голкиперу соперников из-за пределов штрафной.

Уго Родальега (слева)

Отметим, что ранее 34-летний Родальега выступал в английской Премьер-лиге в составе "Фулхэма" и "Уигана", а в 2015 году перебрался в Турцию, где играет уже за третий клуб. В нынешнем сезоне на его счету 23 матча и 6 забитых голов.

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