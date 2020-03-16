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16 марта • обновлено в 22:29
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За шиворот: колумбийский футболист сотворил шедевр в чемпионате Турции

2.4т
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Нападающий турецкого "Денизлиспора" Уго Родальега забил невероятный по красоте гол в поединке местной Суперлиги в ворота "Генчлербирлиги”, который стал единственным в матче.

На 54-й минуте встречи колумбиец получил верховую передачу на правом фланге атаки и, не дав мячу опуститься на газон, в одно касание послал его за шиворот голкиперу соперников из-за пределов штрафной.

Уго Родальега (слева)

Уго Родальега (слева)

Отметим, что ранее 34-летний Родальега выступал в английской Премьер-лиге в составе "Фулхэма" и "Уигана", а в 2015 году перебрался в Турцию, где играет уже за третий клуб. В нынешнем сезоне на его счету 23 матча и 6 забитых голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, норвежский защитник "Филадельфия Юнион" Якоб Глеснес отметился фантастическим ударом со штрафного в матче Главной лиги сокера США (МЛС).

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Тема
чемпионат Турции
Место
Турция
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