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"Ювентус" объявил о переходе Роналду и раскрыл финансовые подробности трансфера

1.1тЧитать новость на украинском

"Ювентус" на своем официальном сайте официально объявил о переходе из мадридского "Реала" португальского нападающего Криштиану Роналду.

Стоимость трансфера составила 112 миллионов евро, из которых 12 млн – это сумма солидарности, предусмотренная правилами ФИФА.

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Финансовый расклад выглядит следующим образом:

– 100 млн получит "Реал".

– 5 миллионов – это традиционный механизм солидарности ФИФА (5% от суммы распределяется среди клубов, где футболист играл с 12 до 23 лет).

– Оставшиеся 7 миллионов – это трансакционные издержки, то есть все затраты, связанные с оформлением сделки.

Португалец подписал с клубом 4-летний контракт. Ранее сообщалось, что его зарплата составит 31 млн евро.

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Тема
Трансферы
Персона
Криштиану Роналду
Объект
ФК Ювентус
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