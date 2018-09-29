Ювентус - Наполи: где смотреть матч чемпионата Италии

Туринский "Ювентус" в субботу, 29 сентября, проведет очередной матч нового сезона розыгрыша чемпионата Италии. В 7-м туре туре Серии А на поле "Ювентус Стэдиум" подопечные Массимилиано Аллегри сыграют с неаполитанским "Наполи".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Ювентус – Наполи. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Чемпионат Италии по футболу

Увидеть игру Криштиану Роналду в футболке "старой сеньоры" можно будет благодаря прямой трансляции на канале "Футбол 1". Кроме того, матч запланировал в своей эфирной сетке российский "Матч! Футбол 2".

Видеокартинка с Турина будет также доступна на спутниковом канале "Сетанта спортс +" – ирландский телеканал, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом.

Напомним, что в прошлом туре благодаря Криштиану "Ювентус" на последних минутах вырвал победу у "Фрозиноне", занимающего предпоследнее, 19-е, место в Серии А.