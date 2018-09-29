"Ювентус" благодаря Роналду добыл волевую победу в чемпионате Италии

Туринский "Ювентус" добыл убедительную победу в 7-м туре чемпионата Италии по футболу в Серии А. Поединок на "Альянц Стэдиум" против "Наполи" завершился со счетом 3:1.

Хозяева вышли расслабленными на матч, за что поплатились уже на 10-й минуте. Неаполитанцы устроили прессинг на чужой половине поля. Аллан воспользовался ошибкой Дибала, организовав трехходовку, которые закончил Мертенс.

Пропущенный гол взбодрил "Ювентус" и с 25-й минуте на поле была только одна команда. "Черно-белые" разнообразно атаковали и смогли забить три мяча.

В первых двух непосредственное участие принимал Криштиану Роналду. На 26-й минуте он сделал точную передачу на Манджукича, а на 49-й нанес пушечный удар, который вратарь отбил точно на ногу все тому же хорвату. Точку в игре поставил Бонуччи.

Ювентус – Наполи 3:1

Голы: 0:1 – 10 Мертенс, 1:1 – 26 Манджукич, 2:1 – 49 Манджукич, 3:1 – 76 Бонуччи.

Ювентус – Шченсны, Кьеллини, Жоау Канселу, Алекс Сандро, Бонуччи, Пьянич, Матюиди, Джан (Бентанкур, 62), Роналду, Дибала (Бернардески, 64), Манджукич.

Наполи – Оспина, Альбиоль, Хюсай, Мариу Руй, Кулибали, Зелиньски (Малькюи, 61), Гамшик (Фабиан Руис, 70), Инсинье, Аллан, Кальехон, Мертенс (Милик, 61).

Предупреждения: Мариу Руй (24), Кулибали (40), Хюсай (55), Бонуччи (60), Инсинье (60), Жоау Канселу (69).

Удаление: Мариу Руй (58).

Напомним, что в прошлом туре благодаря Криштиану "Ювентус" на последних минутах вырвал победу у "Фрозиноне", занимающего предпоследнее, 19-е, место в Серии А.