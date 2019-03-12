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Ювентус — Атлетико: онлайн-трансляция 1/8 финала Лиги чемпионов

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Туринский "Ювентус" 12 марта в ответном матче 1/8 финала примет мадридский "Атлетико", который сейчас имеет все шансы выбить итальянцев из Лиги чемпионов.

Первая дуэль "Атлетико" и "Юве" в Испании завершилась довольно неожиданным поражением туринцев — 0:2. Клуб, который конкретно для победы в ЛЧ пригласил Криштиану Роналду, теперь находится на волоске от провала — именно так будет расцениваться вылет "Ювентуса" в 1/8, если такое произойдет. Но учитывая организованную и поставленную игру "Атлетико" в обороне, туринцам на "Ювентус Стэдиум" придется совершить настоящий подвиг, чтобы минимум перевести игру в овертайм.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча в Турине, который начнется в 22:00 по киевскому времени.

Новости
"Ювентус" — "Атлетико": где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА (ОТВЕТНЫЙ МАТЧ)

Турин (Италия). "Ювентус Стэдиум". 22:00

Главный арбитр: Бьерн Кюйперс (Голландия)

"Ювентус" (Турин, Италия) — "Атлетико" (Мадрид, Испания) - 0:0 (общий счет - 0:2)

Ориентировочные составы:

"Ювентус" (4-3-3): Щенсны — Кансело, Бонуччи, Кьеллини, Спинацолла — Эмре Джан, Пьянич, Матуиди — Бернардески, Манджукич, Роналду

"Атлетико" (4-4-2): Облак — Ариас, Хименес, Годин, Хуанфран — Коке, Сауль, Родриго, Лемар — Гризманн, Мората

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Увидеть сражение "Ювентуса" и "Атлетико" за путевку в 1/4 финала можно будет в эфире телеканала "Футбол 1". Кроме того, трансляцию из Турина в своей эфирной сетке запланировали российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 3", а также белорусский "Беларусь 5".

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Тема
Лига чемпионов
Персоны
Криштиану РоналдуАнтуан Гризманн
Место
ИталияТурин
Теги
ФК ЮвентусАтлетико МадридУЕФА
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