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Ярмоленко покинул сборную Украины

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Нападающий английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, утром 8 июня, покинул расположение национальной команды Украины.

Андрей Ярмоленко и Андрей Шевченко

Андрей Ярмоленко и Андрей Шевченко

УАФ

Заранее было известно, что атакующий полузащитник не сможет помочь партнерам в июньских матчах, но он поддерживал их и исполнял свой индивидуальный план восстановительных тренировок, сообщает пресс-служба УАФ.

Остальные 25 футболистов, включая Марлоса и Николая Шапаренко, которые не попали в заявку на игру против сербов, остается в обойме Андрея Шевченко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко получил тяжелую травму в октябре 2018-го. У 29-летнего футболиста сборной Украины диагностировали разрыв ахилла.

Напомним, что игра 3-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу Украина - Сербия состоялась в пятницу, 7 июня, и завершилась со счетом 5:0 . По дублю на счету Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки. Позже появилось видео, как стадион во Львове фантастически исполняет наш гимн.

Кроме того, успех украинских футболистов вызвал восторг в России. Фанаты признают превосходство нашей команды.

После игры Александр Караваев рассказал о поступке Шевченко, который помог "сине-желтым" победить.

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Персона
Андрей Ярмоленко
Тег
сборная Украины по футболу
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