Японский футболист установил исторический рекорд

Японский форвард Кадзуйоси Миура, подписав новый годичный контракт с клубом "Йокогама", который выступает во второй по силе Джей-лиге, установил невероятный рекорд футбольного долголетия.

51-летний нападающий стал самым возрастным игроком в истории футбола. В феврале 2019 года Кадзуйоси исполнится 52 года и следующий сезон станет 33-м в его карьере, сообщает Fifa.com.

Рекордсмен Кадзуйоси Миура

За долгую спортивную жизнь Миура успел поиграть за многие команды. В 15 лет он уехал в Бразилию, где после окончания футбольной академии выступал за местные клубы "Сантос", "Палмейрас" и другие. Кроме этого играл за итальянский "Дженоа", загребское "Динамо" и австралийский "Сидней". За "Йокогаму" выступает с 2005 года.

В составе сборной Японии Кадзуйоси Миура играл с 1990 по 2000 года, отличившись 55 голами в 89 поединках.

Новости Роналду установил потрясающий рекорд в Италии

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард клуба "Манчестер Сити" аргентинец Серхио Агуэро установил невероятный рекорд английской Премьер-лиги в матче 21-го тура чемпионата, в котором его команда победила "Ливерпуль" — 2:1.

30-летний футболист открыл счет на 40-й минуте матча и благодаря этому голу стал первым игроком в истории турнира, забившим в семи домашних матчах подряд против одного соперника.

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