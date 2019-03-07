"Я вообще не знал": лидер "Динамо" сделал удивительное признание

Один из лучших игроков киевского "Динамо" Беньямин Вербич заявил, что не следил за количеством полученных желтых карточек в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Словенский хавбек получил "горчичник" в ответном матче 1/16 финала с "Олимпиакосом" и теперь имеет автоматическую дисквалификацию на игру с "Челси" 7 марта. По этой причине Беньямин не сможет выйти на поле стадиона "Стэмфорд Бридж".

Беньямин Вербич "Динамо" Киев от Шурика

"Очень трудно было. Я вообще не знал, что если получу желтую в этом матче, то пропущу следующий. Когда журналисты задавали об этом вопросы, я был очень зол", – отметил Вербич для YouTube-канала "Бомбардир".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" столкнулось с катастрофическими кадровыми трудностями перед выездным поединком 1/8 финала Лиги Европы против лондонского "Челси".

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