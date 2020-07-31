Я не мог получить лучшего учителя, чем Луческу, – Вукоевич

Огнен Вукоевич, который вошел в тренерский штаб Мирчи Луческу в "Динамо", заявил, что румынский специалист является лучшим учителем, которого себе только можно представить.

"Моя главная мечта сбылась. Теперь я каждый день буду участвовать в тренировках и подготовке к матчам. Я работал скаутом и аналитиком, а эта работа для меня совершенно новая. Она поможет заполнить пробелы в моих тренерских знаниях. И, определенно, я не мог получить лучшего учителя, чем Луческу. Это мой самый большой успех", – цитирует слова Вукоевича издание Sportske Novosti.

Он считает, что хорошие результаты помогут румынскому специалисту завоевать поддержку болельщиков, которые встретили его назначение с огромным недовольством.

"Результат является главным показателем в футболе. Если мы достигнем хороших результатов, то фанаты примут Луческу. Интересы клуба всегда должны оставаться на первом месте, а Мирча является лучшим кандидатом на должность тренера "Динамо" в данный момент. Он отлично знаком и с украинским футболом в целом, и с нашим главным соперником – "Шахтером"", – заявил Вукоевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, Луческу назвал своих помощников в "Динамо" и их задачи.