'Вынужден': Михайличенко столкнулся с проблемой в 'Динамо'

Нынешний главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко поддерживал вариант с приобретением нападающего Франа Соля, и теперь вынужден ставить его на игры.

"Появление Соля в "Динамо" было очень длительным. Когда впервые про него говорили, то рассказывали, что он не подходит. Приезжали агенты, просили большие деньги. И эта история длилась на протяжении полтора месяц. Агенты Соля уменьшали цену, пытались дожать Суркиса. В какой-то момент президент сделал опрос среди селекционеров и Михайличенко, который в тот момент был спортивном директором, высказался за Соля. И теперь Алексей Александрович вынужден нести ответственность за свое решение. Михайличенко вынужден ставить Франа. Давать ему возможность играть", - заявил журналист "2+2" Игорь Цыганык.

По мнению Цыганыка его будут выпускать в матчах по двум причинам.

"Первая: никто на решится сказать, что он вообще не подходит "Динамо". Вторая причина - Франа нужно будет когда-нибудь продавать. Если он не покажет хоть какую-то статистику, интерес покупателей упадет", - подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 12-м туре Премьер-лиги "Динамо" сенсационно потеряло очки с аутсайдером, "Карпатами" (1:1). На пресс-конференции после игры Михайличенко с трудом смог подобрать слова.

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