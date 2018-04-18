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"Выдающийся игрок": в "Шальке" восхитились Коноплянкой

1.8тЧитать новость на украинском

Спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель восхищен действиями украинского хавбека команды.

"Евгений Коноплянка? Мы все знаем, что это выдающийся футболист. Он это продемонстрировал в поединке против дортмундской "Боруссии". Однако у него все еще наблюдаются недостатки в игре в защите", – цитирует Хайделя Ruhr Nachrichten.

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Напомним, что ранее лидер сборной Украины Евгений Коноплянка привел в восторг немецкие СМИ своей игрой в матче чемпионата Германии, в котором его "Шальке" одержал победу над "Боруссией". Наш соотечественник нанес решающий удар в поединке, когда на 50-й минуте встречи завершил контратаку своей команды.

Как сообщал "Обозреватель", полузащитник сборной Украины Александр Зинченко стал чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити".

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Тема
Чемпионат Германии
Персона
Евгений Коноплянка
Объект
Шальке-04
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