"Выдающийся игрок": в "Шальке" восхитились Коноплянкой

Спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель восхищен действиями украинского хавбека команды.

"Евгений Коноплянка? Мы все знаем, что это выдающийся футболист. Он это продемонстрировал в поединке против дортмундской "Боруссии". Однако у него все еще наблюдаются недостатки в игре в защите", – цитирует Хайделя Ruhr Nachrichten.

Напомним, что ранее лидер сборной Украины Евгений Коноплянка привел в восторг немецкие СМИ своей игрой в матче чемпионата Германии, в котором его "Шальке" одержал победу над "Боруссией". Наш соотечественник нанес решающий удар в поединке, когда на 50-й минуте встречи завершил контратаку своей команды.

Как сообщал "Обозреватель", полузащитник сборной Украины Александр Зинченко стал чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити".