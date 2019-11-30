Выбор для Украины: где смотреть жеребьевку Евро-2020 - расписание трансляций

В субботу, 30 ноября, в выставочном центре ROMEXPO в центре Бухареста (Румыния) пройдет жеребьевка финального турнира чемпионата Европы по футболу-2020.

В жеребьевке участвуют команды, занявшие первые и вторые места в 10 группах квалификации (она завершилась в ноябре 2019 года). А также четыре победителя стыковых матчей (пройдут в марте 2020 года).

Корзина 1: Бельгия, Италия (хозяева), Англия (хозяева), Германия (хозяева), Испания (хозяева), Украина

Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Нидерланды, Россия (хозяева)

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания (хозяева), Австрия, Швеция, Чехия

Корзина 4: Уэльс, Финляндия, победитель стыковых матчей Пути А (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния), победитель стыковых матчей Пути В (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия), победитель стыковых матчей Пути С (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль), победитель стыковых матчей Пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)

За тем, как будут определяться соперники для сборной Украины, в прямом эфире можно будет смотреть на украинском телеканале "Футбол 1". Кроме того, трансляция из Бухареста запланирована на "Беларусь 5"и российском "Матч! Футбол 1". Начало в 19:00 по киевскому времени (20:00 мск).

Также, смотреть жеребьевку Евро-2020 можно будет на OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина одной из первых вышла на Евро-2020, добыв путевку досрочно после победы над Португалией. Теперь жеребьевка финальной части определит главные расклады для украинцев на самом Евро.

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