"Всегда есть": в "Шахтере" подтвердили конфликт между лидерами команды

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру не стал отрицать напряжение в отношениях двух лидеров команды – капитана Тайсона и лидера полузащиты Тараса Степаненко.

Комментируя перепалку двух игроков после поражения от "Аталанты" (0:3) в Лиге чемпионов, португальский специалист отметил, что подобные инциденты являются обыденными для любого коллектива.

Тайсон и Тарас Степаненко ФК "Шахтер"

"Нет ни одной семьи, которая бы не переживала проблемы. В хороших семьях они всегда есть. Но достойная семья также та, которая умеет их решать. Мы смогли, и сможем разобрать наши проблемы", – цитирует Каштру FootballHub.

Напомним, Тарас Степаненко после игры с "Аталантой" намекнул на то, что Тайсон специально заработал желтую карточку в игре национального чемпионата с "Олимпиком", чтобы досрочно уйти в отпуск. В свою очередь бразильский капитан "горняков" посоветовал партнеру обращать внимание на свои ошибки.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" сыграет с лиссабонской "Бенфикой" в 1/16 финала Лиги Европы.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!