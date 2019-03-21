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"Все устраивает": футбольный агент высказался о Ракицком

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Футбольный менеджер Вадим Шаблий заявил, что украинский защитник Ярослав Ракицкий осознанно выбрал российский "Зенит". По мнению агента, экс-футболист "Шахтера" понимал, что может лишиться места в национальной команде Украины.

"Ситуация по Ракицкому и сборной Украины предсказуемая. Он сам понимал, что не будет вызываться в сборную Украины. Такая ситуация в стране, и он об этом знал. Но ему там все нравится, все устраивает", - цитирует Шаблия Спорт-Экспресс.

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Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий

ФК Зенит

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в январе 2019 года Ракицкий подписал контракт с питерским "Зенитом". Федерация футбола Украины отреагировала на этот инцидент, исключив защитника из списка игроков сборной на своем официальном сайте.

Перед стартовыми матчами национальной команды Украины в квалификации чемпионата Европы-2020 против Португалии и Люксембурга главный тренер сборной Андрей Шевченко огласил состав, в котором отсутствовал выступающий в России футболист.

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Персоны
Ярослав РакицкийВадим Шаблий
Теги
сборная Украины по футболуФК Зенит
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка заявил, что ему не хватает защитника Ярослава Ракицкого, который не вызывается в национальную команду после перехода в санкт-петербургский «Зенит». Слова футболиста приводит Tribuna.com. Коноплянка сказал, что связывался с Ракицким. Также он отметил, что знает его сильные качества как защитника, а также подчеркнул, что Ракицкий сам сделал свой выбор, перейдя в «Зенит». «Мне его не хватает. Уверен, что каждый поддержит мои слова. Как тренеры, так и футболисты», — заявил Коноплянка.
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