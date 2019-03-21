"Все устраивает": футбольный агент высказался о Ракицком

Футбольный менеджер Вадим Шаблий заявил, что украинский защитник Ярослав Ракицкий осознанно выбрал российский "Зенит". По мнению агента, экс-футболист "Шахтера" понимал, что может лишиться места в национальной команде Украины.

"Ситуация по Ракицкому и сборной Украины предсказуемая. Он сам понимал, что не будет вызываться в сборную Украины. Такая ситуация в стране, и он об этом знал. Но ему там все нравится, все устраивает", - цитирует Шаблия Спорт-Экспресс.

Ярослав Ракицкий ФК Зенит

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в январе 2019 года Ракицкий подписал контракт с питерским "Зенитом". Федерация футбола Украины отреагировала на этот инцидент, исключив защитника из списка игроков сборной на своем официальном сайте.

Перед стартовыми матчами национальной команды Украины в квалификации чемпионата Европы-2020 против Португалии и Люксембурга главный тренер сборной Андрей Шевченко огласил состав, в котором отсутствовал выступающий в России футболист.

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