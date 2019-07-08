"Все подстроено": истерика Месси вызвала грандиозный скандал

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси может получить двухлетнюю дисквалификацию за критику Южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ).

После матча за третье место Копа Америка-2019 против сборной Чили (2:1) Лео не появился на награждении команды бронзовыми медалями, а затем обвинил организаторов и судей Кубка Америки в коррупции.

"Я не пошел получать медаль, потому что мы не должны быть частью коррупции и отсутствия уважения. Мы заслуживали большего, но нам не дали выйти в финал. Футбол разрушен. Бразилия выиграет Кубок Америки? В этом нет никаких сомнений. К сожалению, думаю, что все подстроено для Бразилии", - заявил Месси, которого цитирует AS.

Лионель Месси

За оскорбительные слова в адрес КОНМЕБОЛ Месси может схлопотать двухгодичную дисквалификацию. Если аргентинца действительно отстранят от матчей сборных, он пропустит отборочные игры к ЧМ-2022 и не поможет команде на Копа Америка-2020.

Напомним, на Копа Америка-2019 сборная Аргентины дошла до полуфинала, где проиграла бразильцам. Единственным трофеем Месси в составе национальной сборной остается победа на Олимпийских играх 2008 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок "Динамо" помог сборной Бразилии выиграть Копа Америка-2019.

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