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"Все подстроено": истерика Месси вызвала грандиозный скандал

1.1тЧитать материал на украинском

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси может получить двухлетнюю дисквалификацию за критику Южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ).

После матча за третье место Копа Америка-2019 против сборной Чили (2:1) Лео не появился на награждении команды бронзовыми медалями, а затем обвинил организаторов и судей Кубка Америки в коррупции.

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"Я не пошел получать медаль, потому что мы не должны быть частью коррупции и отсутствия уважения. Мы заслуживали большего, но нам не дали выйти в финал. Футбол разрушен. Бразилия выиграет Кубок Америки? В этом нет никаких сомнений. К сожалению, думаю, что все подстроено для Бразилии", - заявил Месси, которого цитирует AS.

Лионель Месси

Лионель Месси

За оскорбительные слова в адрес КОНМЕБОЛ Месси может схлопотать двухгодичную дисквалификацию. Если аргентинца действительно отстранят от матчей сборных, он пропустит отборочные игры к ЧМ-2022 и не поможет команде на Копа Америка-2020.

Напомним, на Копа Америка-2019 сборная Аргентины дошла до полуфинала, где проиграла бразильцам. Единственным трофеем Месси в составе национальной сборной остается победа на Олимпийских играх 2008 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок "Динамо" помог сборной Бразилии выиграть Копа Америка-2019.

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Тема
Копа Америка
Персона
Лионель Месси
Тег
сборная Аргентины по футболу
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