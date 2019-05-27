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"Все, до свидания!" Главный тренер Украины U-20 психанул после матча чемпионата мира по футболу

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Главный тренер сборной Украины по футболу U-20 Александр Петраков не сдержался во время флеш-интервью после победы над командой Катара (1:0).

"Желто-синие" благодаря этому успеху гарантировали себе выход в 1/8 финала, однако наш наставник резко отреагировал на реплику журналиста о том, что игра сборной сильно отличалась от стартовой с США.

Новости
Украина добыла красивую победу на старте чемпионата мира по футболу U-20

Александр Петраков

Александр Петраков

"Тяжелая игра. Я знал, что она такая будет. Очень много футболистов не успели восстановиться. Мы не так часто играем такие игры – вот в чем причина. Психологически немного не тянем. Ну давайте мы уедем с чемпионата, раз вам не нравится. Все, до свидания!" – цитирует Петракова Football.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне старта на ЧМ-2019 по футболу молодежная сборная Украины осталась без основного защитника "Динамо".

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Тег
Молодежная сборная Украины по футболу
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