СМИ: на Евро-2020 введут революционные нововведения

На чемпионате Европы 2020 могут быть введены обязательные временные замены для игроков, имеющих подозрение на сотрясение мозга.

Как сообщает агентство SkySports, подобная система уже действует в регби. Сначала врачи проводят оценку состояния игрока на поле, а затем за его пределами, если у него наблюдаются определенные симптомы.

Травмированные смогут возвращаться на поле Yahoo! Sports

Пока травмированный регбист находится вне игры, на его место выходит партнер по команде. Если состояние спортсмена улучшается, тренер может беспрепятственно провести обратную замену.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) раздумывает над внедрением подобного нововведения и в футболе. Оно может заработать к старту Евро-2020.

Официальное обсуждение этой темы начнется во вторник, 3 декабря, на ежегодной встрече членов IFAB.

Как сообщал OBOZREVATEL, Валлийская футбольная ассоциация готова предложить свой стадион для проведения матчей Евро-2020 в случае дисквалификации арены в Санкт-Петербурге.

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