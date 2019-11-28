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29 ноября • обновлено в 11:23
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СМИ: на Евро-2020 введут революционные нововведения

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На чемпионате Европы 2020 могут быть введены обязательные временные замены для игроков, имеющих подозрение на сотрясение мозга.

Как сообщает агентство SkySports, подобная система уже действует в регби. Сначала врачи проводят оценку состояния игрока на поле, а затем за его пределами, если у него наблюдаются определенные симптомы.

Травмированные смогут возвращаться на поле

Травмированные смогут возвращаться на поле

Yahoo! Sports

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Пока травмированный регбист находится вне игры, на его место выходит партнер по команде. Если состояние спортсмена улучшается, тренер может беспрепятственно провести обратную замену.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) раздумывает над внедрением подобного нововведения и в футболе. Оно может заработать к старту Евро-2020.

Официальное обсуждение этой темы начнется во вторник, 3 декабря, на ежегодной встрече членов IFAB.

Как сообщал OBOZREVATEL, Валлийская футбольная ассоциация готова предложить свой стадион для проведения матчей Евро-2020 в случае дисквалификации арены в Санкт-Петербурге.

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Евро-2020
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
По этому показателю вся кaцaпcкaя команда должна быть заменена. У всех кaцaпoв сотрясение мозга от рождения. Стоярожденные
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фил филька
фил филька
регби более контактный вид спорта. там это востребовано. может еще нокауты прилепите или руками забивать разрешите?
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