Вратарь "Зари" установил рекорд сборной Украины

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который дебютировал за сборную в товарищеском матче против Саудовской Аравии, стал самым молодым голкипером в истории национальной команды.

Украинец дебютировал за сборную в возрасте 19 лет и 40 дней, сообщает "Команда1".

Предыдущий рекорд принадлежал Максиму Ковалю (19 лет и 174 дня), на третьем месте расположился Александр Шовковский (19 лет и 315 дней).

Если брать во внимание и полевых игроков, то Лунин занимает 7-е место. Самым молодым дебютантом в сборной Украины остается Сергей Ребров, который впервые сыграл за национальную команду в возрасте 18 лет и 24 дня.

Ранее сообщалось, что сборная России установила позорный антирекорд.