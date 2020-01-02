Вратарь сборной Украины попал в топ-10 в мире необычного рейтинга

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов вошел в топ-10 самых дорогих футболистов в возрасте 35 лет и старше.

Так, популярный авторитетный портал Transfermarkt на данный момент оценивает нашего вратаря в 2,5 млн евро. Среди футболистов, которым уже исполнилось 35 лет, дороже Пятова есть только семь исполнителей, а из вратарей данной возрастной категории он уступает лишь словенскому коллеге из "Интера" Самиру Хандановичу, сообщает Zbirna.com.

Андрей Пятов

Топ-10 самых дорогих футболистов мира, которые родились до 1985 года

1. Тьагу Силва (защитник ПСЖ, 22.09.1984) – 6 млн евро

2. Самир Ханданович (голкипер "Интера", 14.07.1984) – 6 млн евро

3. Джорджо Кьеллини (полузащитник "Ювентуса", 14.08.1984) – 5 млн евро

4. Андрес Иньеста (полузащитник "Виссел Кобе", 11.05.1984) – 4 млн евро

5. Сантьяго Касорла (полузащитник "Вильярреала", 13.12.1984) – 4 млн евро

6. Франк Рибери (полузащитник "Фиорентины", 07.04.1983) – 4 млн евро

7. Златан Ибрагимович (нападающий "Милана", 03.10.1981) – 3,5 млн евро

8. Марселиньо (полузащитник "Лудогорца", 24.08.1984) – 2,5 млн евро

9. Андрей Пятов (голкипер "Шахтера", 28.06.1984) – 2,5 млн евро

10. Карлос Санчес (полузащитник "Сантоса", 02.12.1984) – 2,5 млн евро

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Напомним, ранее стало известно, что голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин сменит клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА включил украинца в топ главных талантов европейского футбола.

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