Британский супертяж Тайсон Фьюри, победив американца Деонтея Уайлдера, стал первым боксером в истории, которому удалось закончить доминирование 2 чемпионов с более чем 10 защитами титулов.

В 2015 году Фьюри победил Владимира Кличко, который защищал свой титул в 19-й раз. В 2020-м Тайсон нокаутировал Деонтея Уайлдера, который пытался защитить чемпионский титул Всемирного боксерского совета (WBC) в 11-й раз.

Tyson Fury makes history:



He is now the 1st fighter to end TWO reigns of 10+ title defenses:



2015: Fury defeats Wladimir Klitschko, who was attempting a 19th title defense



2020: Fury defeats Deontay Wilder, who was attempting an 11th title defense



This was Wilder's 1st loss pic.twitter.com/ZCdXCSMhfJ