Впервые в истории! Полуфинал Кубка Украины по футболу завершился грандиозной сенсацией

Представитель первой лиги впервые в истории Украины вышел в финал Кубка страны по футболу. "Ингулец" из пгт Петрово Кировоградской области в матче 1/2 финала обыграл луганскую "Зарю" (2:1).

Ингулец ua-football

На пути к финалу "Ингулец" кроме луганчан прошел два клуба Премьер-лиги: ФК "Мариуполь" и львовские "Карпаты".

Все ключевые события встречи состоялись в первом тайме. Хозяева сделали ставку на быстрый футбол и уже к 38-й минуте вели 2:0.

На 15-й минуте Балан обошел Чеберко на фланге, выкатил под удар Запорожцу, который метров с 9 пробил точно в нижний угол - 1:0.

А на 38-й Щедрый отправил "Зарю" в нокаут. 26-летний хавбек из Берислава выполнил прекрасный удар со штрафного метров с 35, мяч отскочил от газона во вратарской и залетел в девятку - 2:0.

Под занавес первых 45 минут подопечные Вернидуба смогли отквитать один гол, но на большее команда из Луганска оказалась неспособна.

"Ингулец" - "Заря" 2:1

Голы: Запорожец 15 Щедрый 38 - Чеберко 45 + 1

"Ингулец": Ситников - Балан, Ковалев, Павлов, Синегуб - Лупашко - Сичинава (Писко 85), Запорожец, Клименко, Щедрый (Козак 79) - Мишуренко (Сула 74)

"Заря": Луис Фелипе - Тимчик (Кабаев), В.Вернидуб, Чеберко, Михайличенко - Силас, Арвеладзе - Караваев, Леднев (Громов 73), Лунев (Хомченовский 52) - Будковский

Предупреждения: Павлов 50, Ситников 88 - Арвеладзе 30

В финале команда из Петрово сыграет с победителем пары "Днепр-1" – "Шахтер", которые начали свой матч в 18.30.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация футбола Украины жестко наказала футболиста "Динамо" Дениса Гармаша после четвертьфинала Кубка страны с "Шахтером".

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