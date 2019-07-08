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Возвращение года: "Динамо" готовит неожиданный трансфер

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Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди, выступавший до недавнего времени за греческий ПАОК, близок к возвращению в киевский клуб.

По информации PAOK Voice, "Динамо" может вернуть 31-летнего игрока. Его контракт с ПАОК истекает этим летом. За один год выступлений в Греции Хачериди сыграл всего в 11 матчах и не смог забронировать за собой место в основном составе. По окончании сезона Евгений самостоятельно приступил к тренировкам в одном из спортивных залов Киева и все это время находился в поисках нового клуба.

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"Шахтер" и Хачериди: СМИ раскрыли ситуацию с трансфером

Как сообщал OBOZREVATEL, одним из претендентов на Хачериди являлся донецкий "Шахтер".

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Тема
Трансферы
Персона
Евгений Хачериди
Место
УкраинаКиев
Тег
ФК Динамо Киев
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