"Ворскла" добыла историческую победу в Лиге Европы

Полтавская "Ворскла" впервые в истории выиграла матч группового раунда Лиги Европы. В выездном поединке украинская команда минимально обыграла "Карабах" 0:1.

На старте поединка подопечные Гурбана Гурбанова на правах хозяев встречи захватили инициативу. Азербайджанские футболисты контролировали мяч, однако возле ворот полтавчан не обостряли. Стоит отметить отличную игру в обороне украинского клуба, правда на чужой половине поля подопечным Сачка не удавалось создать практически ничего.

azertag.az

azertag.az

azertag.az

azertag.az

У "Ворсклы" было много брака в нападении: полтавчане теряли мяч едва переходя центральную линию. Команда выполняла установку тренера отдать инициативу и действовать на контракатах, однако именно их полтавчанам откровенно не хватало. Сачко пытался скорректировать действия своих подопечных с кромки поля и у него получилось разбудить футболистов. На острую атаку "Карабаха" украинцы ответили контрвыпадом, заставив вступить в игру кипера соперника.

Самый опасный момент встречи азербайджанцы создали в концовке встречи. Мяч после хитрого исполнения штрафного разминулся с дальней штангой.

В раздевалке Сачко сумел подобрать для футболистов нужные слова. Уже в дебюте второй половины встречи "Ворскла" шокировала соперника забитым мячом. Владислав Кулач дальним ударом по центру отправил мяч в сетку ворот "Карабаха".

После пропущенного мяча азербайджанцы заиграли активнее, заставив вступать в игру Шуста. Однако защита полтавчан по-прежнему практически не оставляла сопернику шанса на обострение. Кулач и компания отдали инициативу хозяевам и ждали удобного момента, чтобы выбежать в контратаку и удвоить свое преимущество. В одном из таких выпадов Ребенок с убойной позиции не попал по воротам.

"Карабах" пытался подобрать ключ к воротам "Ворсклы". Азербайджанцы несколько раз заставляли украинских болельщиков хвататься за сердце, но Шуст в рамке действовал максимально надежно.

azertag.az

azertag.az

azertag.az

azertag.az

azertag.az

На 80-й минуте у хозяев был реальный шанс сравнять счет, но мяч после розыгрыша опасного стандарта рикошетом от игрока "Карабаха" ушел за лицевую линию.

Концовка поединка выдалась очень напряженной. У ворот Шуста возникали "пожары" однако азербайджанские футболисты откровенно прощали соперника. В итоге полтавчанам удалось удержать минимальное преимущество и завоевать историческую победу.

"Карабах" (Азербайджан) – "Ворскла" (Украина) 0:1

Гол: 0:1 – 48 Кулач.

"Карабах" – Вагнер, Жезничак, Садыгов, Медведев, Герье, Гараев, Мичел, Славчев (Озобич, 58), Абдуллаев (Деларж, 69), Зубир, Эмегара (Мадатов, 58).

"Ворскла" – Шуст, Даллку, Сапай, Пердута, Якубу (Николас Карека, 46), Шарпар, Чеснаков, Скляр, Ребенок, Кулач (Сергийчук, 77; Чижов, 90), Коломоец.

Предупреждения: Кулач (4), Пердута (41), Зубир (64), Даллку (79), Сергийчук (87).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" разгромно проиграл "Манчестер Сити" в третьем матче группового раунда Лиги чемпионов.