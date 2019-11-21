"Вопреки принципам": "Динамо" гневно отреагировало на наказание за матч с "Шахтером"

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" не согласилось с наказанием контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола (УАФ, бывшая ФФУ) за матч с "Шахтером".

Столичный клуб получил полмиллиона гривен штрафа и один домашний матч без зрителей за якобы расистские выкрики со стороны фанатов в адрес капитана "горняков" Тайсона.

Шахтер – Динамо Footboom

"Указанное решение является ярким примером выборочного футбольного правосудия, поскольку оно было принято вопреки принципам полноты, объективности и всесторонности рассмотрения дел и в нарушение устоявшейся дисциплинарной практики органов УАФ и УЕФА. Кроме того, решение о наказании в виде проведения домашнего матча без зрителей за возможные нарушения, которые могли иметь место во время выездной игры – является беспрецедентным, поскольку практика отечественных и европейских дисциплинарных органов свидетельствует о применении подобных санкций исключительно по следующим выездных матчей", – говорится в заявлении "Динамо".

"Бело-синие" также анонсировали подачу апелляции на это решение КДК. "Несомненно, такое неправомерное решение будет обжаловано нашим клубом в определенные регламентные сроки. Это будет сделано с единственной целью – установление истины в этом непростом деле, поскольку невозможно принять объективное решение о виновности или невиновности клуба и других лиц без полного и всестороннего расследования обстоятельств инцидента", – подчеркнули в столичном клубе.

Как сообщал OBOZREVATEL, КДК УАФ наказал капитана "Шахтера" Тайсона за удаление в матче с "Динамо" в 14-м туре Премьер-лиги.

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