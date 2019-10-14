Во сколько Украина – Португалия: время матча отбора Евро-2020

В понедельник, 14 октября, сборная Украины по футболу проведет наиболее ожидаемый матч отбора Евро-2020.

Команда Андрея Шевченко на столичном НСК "Олимпийский" сразится с действующими чемпионами континентами португальцами. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Португалия.

ВО СКОЛЬКО УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

Игра начнется в традиционное для квалификационного раунда время: команды выйдут на поле в 21:45.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

Те, кто не смогут попасть на игру в Киеве, имеют возможность поддержать главную команду страны у экранов телевизоров. Прямую трансляцию проведет общенациональный канал "Украина".

Кроме того, расширенная студия с участием экспертов и журналистов пройдет на специализированном "Футбол 1". Также поединок в своей эфирной сетке запланировал российский вещатель "Матч ТВ".

КУПИТЬ БИЛЕТЫ НА УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

Приобрести билеты на игру можно на сайте ticketsbox.com. Цена – от 50 до 3700 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, продажа билетов на матч отбора Евро-2020 между сборными Украины и Португалии вызвала серьезные разборки.

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