Во сколько сегодня финал Лиги Европы: все трансляции

Лондонские "Челси" и "Арсенал" сойдутся в битве за кубок победителя Лиги Европы сезона 2018/2019.

Матч состоится в среду, 29 мая, на Олимпийском стадионе в столице Азербайджана Баку. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию финала Лиги Европы Челси – Арсенал.

ВО СКОЛЬКО СЕГОДНЯ ФИНАЛ ЛИГИ ЕВРОПЫ

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому, минскому и московскому времени. В Баку в это время будет уже 23:00. А в Казахстане поединок и вовсе увидят в 01:00 ночи четверга, 30 мая.

ТРАНСЛЯЦИЯ ФИНАЛА ЛИГИ ЕВРОПЫ

В Украине противостояние "Челси" и "Арсенала" в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". Показ матча будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов.

В России права на трансляцию встречи приобрели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1". Здесь зрители также смогут ознакомиться с мнением аналитиков.

В Беларуси футбольные болельщики смогут увидеть лондонское дерби на каналах "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

В Казахстане поединок "Челси" – "Арсенал" увидят зрители телеканала "Казспорт"/"QAZSPORT".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал УЕФА за проведение финалов еврокубков в Восточной Европе, вспомнив о решающем матче Лиги чемпионов в 2018 году в Киеве.

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