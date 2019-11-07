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7 ноября • обновлено в 21:28
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С битым стеклом и спецназом: во Львове ультрас устроили новую драку. Фото и видео

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В четверг, 7 ноября, во Львове второй раз за двое суток подрались фанаты футбольных команд из разных стран.

Об этом сообщает в Facebook львовский депутат Игорь Зинкевич (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, огромное количество людей устроили потасовку около 18:00 на центральной площади Рынок. После драки по состоянию на 18:30 они просто перекликались.

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Во Львове ультрас устроили драку

Во Львове ультрас устроили драку

Facebook Игоря Зинкевича

Во Львове ультрас устроили драку

Во Львове ультрас устроили драку

Facebook Игоря Зинкевича

На место ЧП прибыла полиция и спецбатальон "ТОР", которые окружили цепью площадь. Под ногами у фанатов заметили много разбитого стекла.

Во Львове ультрас устроили драку

Во Львове ультрас устроили драку

Facebook Игоря Зинкевича

Во Львове ультрас устроили драку

Во Львове ультрас устроили драку

Facebook Игоря Зинкевича

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 6 ноября в центре Львова сотни ультрас из Украины, Франции, Хорватии и Германии устроили массовое побоище. Пострадали двое полицейских. Задержаны были 12 человек.

Позже один из украинских ультрас рассказал, что драку в центре Львова первыми затеяли футбольные фанаты французского клуба "Сент-Этьена".

Правоохранители уже открыли два уголовных производства по факту массовой драки фанатов.

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Место
Украина Львов
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
А что будет зимой в этом гадюшнике,свят ,свят,
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Надеюсь чубаторотым показали их место под шконкой
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