С битым стеклом и спецназом: во Львове ультрас устроили новую драку. Фото и видео

В четверг, 7 ноября, во Львове второй раз за двое суток подрались фанаты футбольных команд из разных стран.

Об этом сообщает в Facebook львовский депутат Игорь Зинкевич (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, огромное количество людей устроили потасовку около 18:00 на центральной площади Рынок. После драки по состоянию на 18:30 они просто перекликались.

Во Львове ультрас устроили драку Facebook Игоря Зинкевича

Во Львове ультрас устроили драку Facebook Игоря Зинкевича

На место ЧП прибыла полиция и спецбатальон "ТОР", которые окружили цепью площадь. Под ногами у фанатов заметили много разбитого стекла.

Во Львове ультрас устроили драку Facebook Игоря Зинкевича

Во Львове ультрас устроили драку Facebook Игоря Зинкевича

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 6 ноября в центре Львова сотни ультрас из Украины, Франции, Хорватии и Германии устроили массовое побоище. Пострадали двое полицейских. Задержаны были 12 человек.

Позже один из украинских ультрас рассказал, что драку в центре Львова первыми затеяли футбольные фанаты французского клуба "Сент-Этьена".

Правоохранители уже открыли два уголовных производства по факту массовой драки фанатов.

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