Так-с, знімаю свій особистий бойкот чемпіонату за порєбріком - бо він закінчився. Кілька нотаток по свіжих слідах.

1) Бггг, а Віда руку ботоксному чахлику таки не потиснув))

2) Ну, й Боженька не фраєр. Скільки рфці не пижилися, але весь світ щойно побачив їх справжню сутність. Мало того, що я ніколи не бачив, що так довго затягувався процес нагородження. Ну ясно, охорону готували, щоб кремлівська нечисть змогла вийти. Але як прикметно, коли пішов дощ, то одразу парасольку відкрили тільки над цим кривавим гебістом. Це так прекрасно, коли повністю мокрі президенти Макрон та Грабар-Кітарович стоять поруч, а парасолька - тільки над цим створінням. Здогадалися винести, тільки коли президенти були вщент мокрі. Це - уособлення рфії. Як і напис "Спасибо, россия" на рекламних щитах. До таких вершин ідіотизму ще ніхото не піднімався))

3) Головний висновок - чемпіонат світу як змагання саме національних збірних втрачає свій сенс. Вибачте, нинішня франція (а також Бельгія, Щвейцарія, Англія, Німеччина тощо) - це збірна африканських екс-колоній цієї країни. Якраз хорвати - це прояв тренду що йде, коли збірна - це реально збірна своєї країни. Але вони програли, і це дуже прикметно. Не хочу розглядати конспірологічні теорії про те, що їх спеціально валили, хоча перші 2 голи французи забили з штрафного, якого не було й пенальті, який не просто можна, а й потрібно було не ставити. Хорвати - красунчики і умочки, справжні чоловіки й патріоти.

4) Та основне - це те, що бабки остаточно перемогли все. Сам факт проведення, не дивлячись ні на що, цього чемпіонату в країні, яка знаходиться під величезними санкціями, яку півсвіту обвинувачує в в усіх можливих порушеннях всіх можливих прав, законів та угод - це свідчення того, що футбол перестав бути спортом. Тим більше - після величезного корупційного скандалу в фіфа 3 роки тому, коли напряму висувалися звинувачення в продажі права на проведення першості і кремляндії, і Катару. Мені дуже цікаво, як це так - проводити чемпіонат взимку? А саме таке планується за 4 роки.

Бабло - понад усе. Яка різниця, що рфія кожного дня вбиває людей на Донбасі та Сирії, має політв'язнів, труїть, корупціонує, воює з півсвітом? Ні, виходить лисий контрацептив Інфантіно й каже, що чемпіонат змінив сприйняття цього зловісного Мордору у світі. Це - ганьба, сором і привселюдне визнання того, що всі принципи, на яких побудована західна цивілізація - просто фальш. Яка має прикрити стару добру жагу до лаве та розширення ринку збуту. І не те щоб дивує - просто давайте речі своїми іменами називати. Не політики бояться ці гівноїди з фіфа - вони бояться будь-чого, що дозволяє рубати спокійно гроші на спонсорських контрактах та телетрансляціях. Welcome to the brand new world.