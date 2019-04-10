В Запорожье стартовали квалификации футбольного чемпионата Red Bull Neymar Jr's Five

6 апреля в Запорожье стартовали украинские отборочные турниры международного футбольного чемпионата Red Bull Neymar Jr's Five! Дальше такие же квалификации пройдут в течение апреля - июня еще в восьми городах Украины.

По результатам квалификации - ДВЕ команды становятся финалистами и продолжают борьбу в авторском чемпионате Неймара. Таким образом именно команды STREET 7 и ЭКВАДОР представят Запорожье в Национальном финале Red Bull Neymar Jr's Five, который состоится в июне в Киеве!

В Запорожье данный чемпионат проходит впервые, и в борьбу за билет на Мировой финал вступили 16 команд бравых футболистов-любителей.

Победители - команда STREET 7 - уверенно шли к 1 месту этой квалификации, сначала разбив соперников со счетом 5:0 в 1/8 финала, дальше со счетом 1:0 завершив четвертьфинальный матч, а потом в полуфинале с разгромным счетом 5:0 одолев команду TORPEDO.

ЭКВАДОР двигались по турнирной таблице соответственно - преодолевая соперников со счетом 5:0 как в 1/8 финала, так и в четвертьфинале. В полуфинале пришлось побороться с LEGION TM, и победа далась тяжелее - со счетом 1:0.

LEGION TM продемонстрировали свою силу и в матче за 3 место, отправив в ворота TORPEDO 5 голов.

В финальной битве встретились две действительно сильные команды - STREET 7 и ЭКВАДОР. И только на 7 минуте матча STREET 7 таки забили гол, который и сделал их победителями Запорожской квалификации Red Bull Neymar Jr's Five.

"Прежде всего хотелось бы поблагодарить свою команду, что сегодня смогли продемонстрировать свой лучший футбол и выиграть турнир. Спасибо организаторам за этот футбольный праздник и уже ждем поездки в Киев на национальный финал", - делится впечатлениями капитан команды STREET 7 Александр Кузовлев.

Украинские отборочные турниры Red Bull Neymar Jr's Five будут проходят в течение апреля – июня в девяти городах: Запорожье, Днепре, Николаеве, Одессе, Мариуполе, Виннице, Харькове, Львове и Киеве.

Финалисты локальных квалификации встретятся в Национальном финале, который определит лучшую команду Украины, что получит билет на Мировой Финал в Бразилии!

Соревноваться в чемпионате могут все желающие от любителей до профессионалов, парни и девушки, в возрасте от 18 до 25 лет (в команде также допускаются два игрока старше 25 лет). Формат тот же - 10-минутный интенсивный матч 5 на 5, никаких вратарей, и потеря игрока каждый раз, когда соперник забивает гол. Цель-максимум: ПЕРЕИГРАТЬ ВСЕХ!

Чтобы узнать об украинских отборочных турнирах и правилах Red Bull Neymar Jr's Five, заходите на сайт http://www.redbullneymarjrsfive.com/ и регистрируйте вашу команду!

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