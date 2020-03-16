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16 марта • обновлено в 13:24
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В УПЛ рассказали, что ожидает чемпионат в ситуации с коронавирусом

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Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, какие шаги готово предпринять руководство чемпионата в связи с пандемией коронавируса.

В период карантина в Украине все матчи УПЛ проходят без зрителей

В период карантина в Украине все матчи УПЛ проходят без зрителей

ФК "Динамо"

"Никаких признаков заражения у футболистов лиги нет. В любом случае, в приоритете безопасность жизни участников чемпионата. Если будет необходимо приостановить чемпионат или отменить его, мы оперативно на это отреагируем. Если ситуация будет требовать такого решения, то мы его примем. Во времена разработки нормативно-правовых документов никто не мог предположить, что возникнет подобная ситуация. Поэтому должно быть решение общего собрания УПЛ и высшего органа - исполнительного комитета УАФ", – заявил функционер в эфире программы "Великий футбол".

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Автор
Денис Карпов
Тема
Премьер-лига Украины
Место
Украина
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