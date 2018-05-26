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В Украину не пустили пропагандистов росСМИ

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В субботу, 26 мая, украинские пограничники отказали во въезде двум гражданам России, которые оказались представителями прессы.

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что россияне прибыли в Киев авиарейсами из Минска и Тбилиси.

"Один из них не пропустили из-за незаконного посещения Крыма, к тому же он получил запрет на въезд сроком на 3 года. Другой россиянин целью визита отметил отдых и просмотр матча Лиги чемпионов", - говорится в сообщении.

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Но во время прохождения контроля украинские пограничники выяснили его принадлежность к пропагандистскому телеканалу "Россия". Таким образом, мужчину не пустили в Украину в связи с не подтверждением цели прибытия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Госпогранслужба не пустила в Украину на финал Лиги чемпионов 6 болельщиков.

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Тема
финал Лиги чемпионов
Место
УкраинаКиев
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Крым Андрей
Крым Андрей
Когда укроСМИ начинают рассказывать о гадких пропагандистах, я валюсь от смеха под стол.
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Д Алексей
Д Алексей
Некуй шастать аленине в Украине!
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