В украинском футболе принято судьбоносное решение

Руководители клубов-участников Премьер-лиги Украины определились с форматом на следующий сезон. Голосование состоялось на Общем собрании 20 декабря.
Решением большинства стало оставить прежним формат чемпионата Украины. Таким образом в новом сезоне Премьер-лиги примут участие 12 команд. Руководители клубов сошлись на этом формате после длительной дискуссии по поводу финансового, турнирного, инфраструктурного и коммерческого критериев, сообщает пресс-служба УПЛ.
УПЛ
Известный украинский журналист Артем Франков высмеял принятое футбольными функционерами решение.
"Голосование УПЛ по 16 командам. Три - за (Динамо, Черноморец, Карпаты). Еще за был профсоюз футболистов (Гатауллин). Остальные - против. Против был даже Арсенал, который сам выступил с такой инициативой!!! Вот комики... Впрочем, можно назвать и иначе. Например – управляемые", - разразился критикой результатов голосования Франков.
Голосование УПЛ по 16 командам. Три - за (Динамо, Черноморец, Карпаты). Еще за был профсоюз футболистов (Гатауллин). Остальные - против. Против был даже Арсенал, который сам выступил с такой инициативой!!! Вот комики... Впрочем, можно назвать и иначе. Например - управляемые— Artem Frankov (@frankov11) 20 декабря 2018 г.
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