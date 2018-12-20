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В украинском футболе принято судьбоносное решение

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Руководители клубов-участников Премьер-лиги Украины определились с форматом на следующий сезон. Голосование состоялось на Общем собрании 20 декабря.

Решением большинства стало оставить прежним формат чемпионата Украины. Таким образом в новом сезоне Премьер-лиги примут участие 12 команд. Руководители клубов сошлись на этом формате после длительной дискуссии по поводу финансового, турнирного, инфраструктурного и коммерческого критериев, сообщает пресс-служба УПЛ.

В украинском футболе принято судьбоносное решение

УПЛ

Новости
Сломались все машины: Премьер-лигу накрыл громкий скандал

Известный украинский журналист Артем Франков высмеял принятое футбольными функционерами решение.

"Голосование УПЛ по 16 командам. Три - за (Динамо, Черноморец, Карпаты). Еще за был профсоюз футболистов (Гатауллин). Остальные - против. Против был даже Арсенал, который сам выступил с такой инициативой!!! Вот комики... Впрочем, можно назвать и иначе. Например – управляемые", - разразился критикой результатов голосования Франков.

Как сообщал OBOZREVATEL, клуб Первой лиги Украины "Николаев" представил новую оригинальную форму клуба. На ней изображен известный украинский эстрадный певец Павел Зибров.

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Премьер-лига Украины
Место
Украина
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