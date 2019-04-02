"В УЕФА приняли": СМИ раскрыли новые детали дела Мораеса

Европейский футбольный союза (УЕФА) принял объяснения Федерации футбола Украины (ФФУ) относительно скандала с натурализацией бразильского форварда Жуниора Мораеса.

Об это рассказал ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык в эфире передачи "Цыганык LIVE", сообщает "Динамомания". По его словам, решение по этому делу должно быть принято до начала июня.

Новости ФФУ приняла сенсационное решение в деле Мораеса

Жуниор Мораес ФФУ

"ФФУ подала свои объяснения по "делу Мораеса" дисциплинарным органам УЕФА, которые теперь должны изучить дело и разобраться с ситуацией. Сейчас в УЕФА слушают все стороны конфликта. Приняли объяснения, почитали их, посмотрели регламенты и всем разослали – так сейчас идет работа в УЕФА. Как долго это будет продолжаться? Максимум – до 7 июня, когда сборная Украины сыграет с сербами", – сообщил Цыганык.

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