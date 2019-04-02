"В УЕФА приняли": СМИ раскрыли новые детали дела Мораеса

Европейский футбольный союза (УЕФА) принял объяснения Федерации футбола Украины (ФФУ) относительно скандала с натурализацией бразильского форварда Жуниора Мораеса.
Об это рассказал ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык в эфире передачи "Цыганык LIVE", сообщает "Динамомания". По его словам, решение по этому делу должно быть принято до начала июня.
Жуниор Мораес
ФФУ
"ФФУ подала свои объяснения по "делу Мораеса" дисциплинарным органам УЕФА, которые теперь должны изучить дело и разобраться с ситуацией. Сейчас в УЕФА слушают все стороны конфликта. Приняли объяснения, почитали их, посмотрели регламенты и всем разослали – так сейчас идет работа в УЕФА. Как долго это будет продолжаться? Максимум – до 7 июня, когда сборная Украины сыграет с сербами", – сообщил Цыганык.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес 18 марта получил украинский паспорт и был приглашен в сборную Украины.
Уже через три дня игрок дебютировал за "желто-синих" в игре отбора Евро-2020 с Португалией, а 25 марта вышел в стартовом составе в матче с Люксембургом.
Федерация футбола Люксембурга подала протест на результат встречи, которая завершилась драматичной победой украинцев – 1:2.
УЕФА на своем официальном сайте объявил об открытии дисциплинарного производства в отношении Украины.
В Португалии выдвинули новые обвинения в адрес Федерации футбола Украины.
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