В Турции футболист устроил резню прямо на поле

Грандиозный скандал с криминальным уклоном случился во время матча второй турецкой лиги между командами "Амедспор" и "Сакарьяспор" из-за неадекватных действий футболиста одной из команд, пустившего в ход колюще-режущий предмет.

33-летний полузащитник "Амедспора" Мансур Чалар спрятал в руке что-то похожее на лезвие и во время предматчевого рукопожатия стал наносить резанные раны соперникам. Чалар незаметными движениями нанес порезы сразу нескольким игрокам.

Amedsporlu futbolcu Mansur Çalar, Sakaryaspor maçına elinde gizlediği jiletle çıktı ve rakip takım futbolcularını yaraladı@TFF_Orgpic.twitter.com/QHhal7r14n — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 3 березня 2019 р.

После матча несколько игроков "Сакарьяспора" выложили в Твиттере фотографии неглубоких порезов руки, лица, спины и других частей тела. Представители клуба уже обратились в полицию.

Поведение турецкого футболиста вызвало волну возмущения среди пользователей интернета. "Что за псих", "Этот ненормальный должен получить пожизненную дисквалификацию", "Почему об этом не пишут больше?" - возмущались комментаторы под видео. Некоторые предположили, что Чалар порезал соперников длинным ногтем или саморезом, потому что лезвие оставило бы глубокие и тонкие порезы.

Несмотря на это, судья позволил провести матч, который закончился со счетом 1:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший игрок киевского "Динамо" Николай Морозюк, который на правах аренды выступает за турецкий "Ризерспор", заработал удаление в Суперлиге. В матче против "Фенербахче" украинский футболист в конце первого тайма оставил свою команду в меньшинстве.

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