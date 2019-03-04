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В Турции футболист устроил резню прямо на поле

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Грандиозный скандал с криминальным уклоном случился во время матча второй турецкой лиги между командами "Амедспор" и "Сакарьяспор" из-за неадекватных действий футболиста одной из команд, пустившего в ход колюще-режущий предмет.

33-летний полузащитник "Амедспора" Мансур Чалар спрятал в руке что-то похожее на лезвие и во время предматчевого рукопожатия стал наносить резанные раны соперникам. Чалар незаметными движениями нанес порезы сразу нескольким игрокам.

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После матча несколько игроков "Сакарьяспора" выложили в Твиттере фотографии неглубоких порезов руки, лица, спины и других частей тела. Представители клуба уже обратились в полицию.

Поведение турецкого футболиста вызвало волну возмущения среди пользователей интернета. "Что за псих", "Этот ненормальный должен получить пожизненную дисквалификацию", "Почему об этом не пишут больше?" - возмущались комментаторы под видео. Некоторые предположили, что Чалар порезал соперников длинным ногтем или саморезом, потому что лезвие оставило бы глубокие и тонкие порезы.

Несмотря на это, судья позволил провести матч, который закончился со счетом 1:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший игрок киевского "Динамо" Николай Морозюк, который на правах аренды выступает за турецкий "Ризерспор", заработал удаление в Суперлиге. В матче против "Фенербахче" украинский футболист в конце первого тайма оставил свою команду в меньшинстве.

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