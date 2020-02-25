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25 февраля • обновлено в 14:52
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В Шотландии футболистка вывихнула колено и кулаком вправила его назад: опубликовано видео

2.3т
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Капитан женской футбольной команды "Сент-Миррена" Джейн О'Тул показала невероятное мужество, кулаком поставив на место вылетевшую коленную чашечку во время матча.

Как сообщает издание The Sun, на официальной YouTube-странице соперников "Сент-Миррена" в этом поединке "Инвернесс Каледониан Тисл" появился момент, в котором видно, как О'Тул получила серьезное повреждение в борьбе за мяч. Девушка упала на газон и начала яростно бить по своему колену, пытаясь вправить вылетевший сустав. Не советуем смотреть это видео слабонервным.

Джейн О'Тул

Джейн О'Тул

Стоит отметить, что, несмотря на травму, футболистка вернулась на поле и доиграла матч до конца, однако это не помогло ее команде избежать разгромного поражения со счетом 0:7.

Как сообщал OBOZREVATEL, хоккеист команды НХЛ "Флорида Пантерз" Кит Яндл потерял девять зубов после попадания шайбы, но сумел продолжить игру.

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Тема
чемпионат Шотландии
Место
Шотландия Инвернесс
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