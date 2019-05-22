Есть изюминка: в сети выложили фото новой формы "Динамо"

Несмотря на то, что "Динамо" Киев только проинформировало о скорой презентации новой формы на сезон 2019/20, ее изображения уже появились в интернете.
Домашняя форма будет в белом цвете с синими полосками на рукавах и государственным флагом на манжетах, сообщает sport.ua. Изюминкой экипировки будет то, что в честь 80-летия со дня рождения легендарного тренера Валерия Лобановского, будет присутствовать его автограф.
Напомним, техническим спонсором "Динамо" является компания New Balance. Именно она и разработала новый дизайн экипировки на следующий сезон.
Форма Динамо
Гостевой комплект формы выполнен в синих цветах. Цвета флага Украины также присутствуют.
Форма Динамо
Официально обновку представят 26 мая во время матча "Динамо" – ФК "Львов".
Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" упустило победу над "Зарей" в 28-м туре Премьер-лиги, пропустив гол на последних минутах. Эта потеря очков стала второй подряд для столичной команды в чемпионате страны.
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