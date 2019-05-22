Есть изюминка: в сети выложили фото новой формы "Динамо"

Несмотря на то, что "Динамо" Киев только проинформировало о скорой презентации новой формы на сезон 2019/20, ее изображения уже появились в интернете.

Домашняя форма будет в белом цвете с синими полосками на рукавах и государственным флагом на манжетах, сообщает sport.ua. Изюминкой экипировки будет то, что в честь 80-летия со дня рождения легендарного тренера Валерия Лобановского, будет присутствовать его автограф.

Напомним, техническим спонсором "Динамо" является компания New Balance. Именно она и разработала новый дизайн экипировки на следующий сезон.

Форма Динамо

Гостевой комплект формы выполнен в синих цветах. Цвета флага Украины также присутствуют.

Форма Динамо

Официально обновку представят 26 мая во время матча "Динамо" – ФК "Львов".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" упустило победу над "Зарей" в 28-м туре Премьер-лиги, пропустив гол на последних минутах. Эта потеря очков стала второй подряд для столичной команды в чемпионате страны.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!