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Есть изюминка: в сети выложили фото новой формы "Динамо"

Есть изюминка: в сети выложили фото новой формы "Динамо"
Изображения появились в интернете раньше официальной презентации
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Несмотря на то, что "Динамо" Киев только проинформировало о скорой презентации новой формы на сезон 2019/20, ее изображения уже появились в интернете.

Домашняя форма будет в белом цвете с синими полосками на рукавах и государственным флагом на манжетах, сообщает sport.ua. Изюминкой экипировки будет то, что в честь 80-летия со дня рождения легендарного тренера Валерия Лобановского, будет присутствовать его автограф.

Напомним, техническим спонсором "Динамо" является компания New Balance. Именно она и разработала новый дизайн экипировки на следующий сезон.

Форма Динамо

Форма Динамо

Гостевой комплект формы выполнен в синих цветах. Цвета флага Украины также присутствуют.

Форма Динамо

Форма Динамо

Официально обновку представят 26 мая во время матча "Динамо" – ФК "Львов".

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Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" упустило победу над "Зарей" в 28-м туре Премьер-лиги, пропустив гол на последних минутах. Эта потеря очков стала второй подряд для столичной команды в чемпионате страны.

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Тема
Премьер-лига Украины
Место
УкраинаКиев
Тег
ФК Динамо Киев
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CARGO 100
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Жёлтого явно маловато.
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