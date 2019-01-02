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В сеть слили новогоднее фото "Донбасс Арены"

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Жители оккупированного Донецка продолжают с ностальгией вспоминать нормальную жизнь до войны. Накануне одна из жительниц "республики" похвасталась фотографией "Донбасс Арены".

Девушка разместила новогодний снимок знаменитого стадиона в одной из соцсетей.

"Донбасс Арена" огромная такая, в детстве казалась еще больше", - подписала снимок автор.

Донбасс Арена

Донбасс Арена

Алина Антюфеева

Стоит отметить, что российская социальная сеть продолжает считать город украинским.

Донбасс Арена

Донбасс Арена

Алина Антюфеева

Донбасс Арена

Донбасс Арена

Алина Антюфеева

Донбасс Арена

Донбасс Арена

Алина Антюфеева

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"Донбасс Арена" была открыта летом 2009 года. Вмещает 52 667 зрителей. До войны была домашним стадионом футбольного клуба "Шахтер". С началом боевых действий арена практически не функционирует.

Как сообщал OBOZREVATEL, дончане впали в уныние из-за состояния стадиона. Жители Донецка огорчены тем, что состояние "Донбасс Арены" с каждым днем становится все печальнее.

Место
УкраинаДонецк
Тег
Донбасс Арена
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