В России умерла 21-летняя футболистка

В России скончалась 21-летняя футболистка Анастасия Березина, выступавшая за футбольный клуб "Чертаново". У девушки во сне остановилось сердце.
"В нашей семье - огромное горе… В ночь с 3-го на 4 августа не стало Анастасии Березиной. Больше половины своей жизни Настя отдала нашему клубу, пройдя все ступени - от начальной школы до стартового состава главной команды, и каждый день она делала все возможное, чтобы наш клуб становился сильнее и побеждал", - говорится на странице ФК "Чертаново в Instagram.
В нашей семье - огромное горе... В ночь с 3 на 4 августа не стало Анастасии Березиной Больше половины своей жизни Настя отдала нашему клубу, она 11 лет отыграла в "Чертаново", пройдя все ступени - от начальной школы до стартового состава главной команды и каждый день она делала все возможное, чтобы наш клуб становился сильнее и побеждал Настя неоднократно выигрывала Чемпионаты страны, играла в финале Кубка, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, защищала цвета национального флага выступая за юниорскую и молодежную команды России Женский футбольный клуб "Чертаново" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними Мы гордимся тем, что ты была нашей частью и всегда будем тебя помнить. Насте был всего 21 год. Светлая память.
Анастасия Березина была воспитанницей "Чертаново", в составе которого она провела 11 лет. Анастасия становилась чемпионкой России в разных возрастных категориях, выходила в финал Кубка и выступала за молодежную сборную.
В клубе выразили глубокие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной.
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