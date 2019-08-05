В России умерла 21-летняя футболистка

В России скончалась 21-летняя футболистка Анастасия Березина, выступавшая за футбольный клуб "Чертаново". У девушки во сне остановилось сердце.

"В нашей семье - огромное горе… В ночь с 3-го на 4 августа не стало Анастасии Березиной. Больше половины своей жизни Настя отдала нашему клубу, пройдя все ступени - от начальной школы до стартового состава главной команды, и каждый день она делала все возможное, чтобы наш клуб становился сильнее и побеждал", - говорится на странице ФК "Чертаново в Instagram.

Анастасия Березина была воспитанницей "Чертаново", в составе которого она провела 11 лет. Анастасия становилась чемпионкой России в разных возрастных категориях, выходила в финал Кубка и выступала за молодежную сборную.

В клубе выразили глубокие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной.

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